グラビアアイドルで7人組アイドルグループ「TERASU×TERASU」（通称「テラテラ」）メンバーの池本しおり（23）が16日までにインスタグラムを更新。ビキニショットを投稿した。池本は「この度2年ぶりに、2nd写真集を発売させていただくことになりました」と告知。ビキニのホックを外し、美谷間を大胆に露出させた姿を公開している。この投稿にフォロワーからは「ホント大胆なセクシーだよな〜」「永久保存な画像」「攻めすぎ!」とコ