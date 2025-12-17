タレント大沢あかね（40）が16日、インスタグラムを更新。近影をアップした。大沢は「寒いねこのニット大好きで毎年、大切に着てるw」とコメント。黒いニットを着用した、肌ツヤツヤのドアップを投稿した。この投稿にフォロワーからは「美人ビームが眩しい」「セクシーすぎます」「大人の魅力出て綺麗です」とコメントが寄せられている。