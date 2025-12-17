大阪府堺市で、自転車に乗っていた女性が、幅寄せをしてきた車に衝突されけがをした事件で、警察は２１歳の男を殺人未遂の疑いで逮捕しました。警察によりますと、大阪市港区の自営業・山内優翔容疑者は１４日午後、堺市北区の路上で自転車に乗った女性に「殺すぞ」などと怒号し、運転する車を女性に衝突させ殺害しようとした疑いがもたれています。女性は転倒して住宅の門に衝突し、胸などを打撲するけがをしました。事件