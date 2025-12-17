忘年会シーズンを前に、電車内で不審者に対応するための訓練が行われました。訓練は近年、全国で列車内で不審者による事件が相次いでいることを受け、南海電鉄と和歌山県警が合同で実施。電車内にナイフを持った不審者が現れたことを想定して行われました。「刺すぞ」と言いながら、ナイフを振り上げる不審者に対し、警察官は利用客の安全確保のため、座席をはずし盾として対応する方法や、泥酔者の腕を押さえながら声かけを