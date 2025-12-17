FIFA（国際サッカー連盟）は17日、2025年『ザ・ベストFIFA男子最優秀選手賞』を発表。パリ・サンジェルマン（PSG）に所属するフランス代表FWウスマン・デンベレが初受賞を果たした。昨年はレアル・マドリードに所属するブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールが初受賞した『ザ・ベストFIFA男子最優秀選手賞』。今年は専門家によって構成される委員会によって、アクラフ・ハキミ（モロッコ代表／パリ・サンジェルマン）やキ