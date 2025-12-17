【連載】Ｊリーグ語り草（４）森島寛晃の2005年「長居の悲劇は避けられなかったのか」前編電光掲示板の時計の表示が消え、試合はロスタイムに突入していた。あと数分、ゴールを守り抜けば、悲願の初優勝をつかみ取れる。しかし、待ち受けていたのは、あまりにも残酷な結末だった。CKのこぼれ球に反応したFC東京の今野泰幸が放った左足シュートは、ゴール前に構えていたセレッソ大阪の選手たちの足もとを次々にすり抜け、ネッ