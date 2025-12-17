夜に楽しめるリッチなアイス専門店「21時にアイス」の人気フレーバー、チョコバナナと紫芋モンブランが、セブン‐イレブンの一部店舗で12月23日(火)より数量限定発売♡330mlのボリューム満点パフェアイスは、自宅で専門店の味を手軽に楽しめます。赤城乳業製で価格は各428円（税込462.24円）、首都圏・関西限定です。 チョコバナナ：濃厚チョコと果肉バナナの絶妙バランス 「21時にアイス チョコバナナ