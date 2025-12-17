佐賀県警武雄署は16日午後、武雄市山内町の個人宅に同日昼ごろ、外国人風の女性が訪ねて「使っていない家電を買い取る」などと言い、家電を受け取ったにもかかわらず買い取り代金を支払わずに立ち去った事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。犯人の特徴はアジア人風の女性1人で30〜40歳くらい。紺色作業着の上下、白のユニック車（赤色クレーン付き）を使用。同署は「同じような業者が訪ねてくれば警察に通報