12月17日未明、静岡市葵区のアパートで火事があり、女性1人が煙を吸って喉にやけどをし病院に運ばれました。 17日午前0時15分頃、静岡市葵区春日のアパートに住んでいる30代の女性から、部屋の中で火がでたと消防に通報がありました。 火は部屋の床などを焼き、午前0時51分に消し止められました。外壁や隣の部屋などに延焼はありませんでした 警察によりますと、この火事で出火元の住人の女性が煙を吸って喉にやけ