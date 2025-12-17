俳優の桐谷美玲（36）が、誕生日を迎えた瞬間を公開し、様々な声が寄せられた。【映像】夫・三浦翔平が誕生日にジャンプする様子や自宅（複数カット）2018年に俳優の三浦翔平（37）と結婚し、5歳の男の子を育てている桐谷。2025年6月3日の、三浦の誕生日には「0時になった瞬間になぜか横に飛んでた37歳おめでとう！」と、リビングではしゃぐ三浦の姿を公開した。その他にも、自宅に飾ったクリスマスツリーを披露するなど、プ