大手飲料メーカーの伊藤園が、２６年３月５〜１７日に日本、米国、プエルトリコで行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）のオフィシャルグローバルパートナーとなったことと、「お〜いお茶」ブランドが、大会全体のオフィシャルグリーンティーに採用されたことを発表した。大会観戦チケットキャンペーンも行われるという。伊藤園は２００１年に米ニューヨークに現地法人を設立。０３年から「お〜いお茶」