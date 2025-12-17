冬になると食べたくなる、体が温まる具だくさん汁もの『豚汁』。具材をただ煮るだけのように思われがちですが、ほんのひと手間かけるだけでぐっとおいしく、味わい深い一品になるんです！【必ずおいしく！ のコツ】しっかり炒めてから煮ることで野菜の甘みが引き出される！だし汁を加える前に野菜をよく炒めると、甘みがしっかり出ます。豚肉のうまみと合わさって、驚くほど奥深い味わいに。時間にして3分ほど、じっくり炒めるのが