１７日の東京株式市場はやや買い優勢で始まり、寄り付きの日経平均株価は前営業日比２９円高の４万９４１３円と反発。 前日はアジア株市場の軟調が目立ったが、欧州時間に入ってもリスク回避目的の売りが優勢だった。一方、米国株市場ではＮＹダウが下値模索の動きを続けたが、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は小幅ながらプラス圏に切り返して引けた。米ハイテク株がいったん下げ止まる動きをみせたことは東京