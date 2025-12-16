itSnapの一週間コーデをまとめて見られる連載企画「最新weeklyファッションまとめ3コーデ-itSnap-！」第394弾♡表情豊かなピンクのチェック柄コートから、大人シックなモノトーン、甘辛MIXなライダーススタイルまで、この冬真似したい旬の着こなしを厳選してお届けします♪あなたの気分にぴったりのスタイルを見つけて！着用アイテムの詳細もまとめてチェック！ 12／9(火)公開：グルメ