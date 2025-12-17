対米国の輸出入額増減率の推移財務省が17日発表した11月の貿易統計（速報、通関ベース）によると、米国向け輸出額は前年同月比8.8％増の1兆8169億円となり、8カ月ぶりに増加した。自動車の輸出が回復した。トランプ米政権による高関税措置の影響が和らいだとみられる。米国からの輸入額は7.1％増の1兆771億円だった。増加は4カ月連続。輸出から輸入を差し引いた貿易収支の黒字額は11.3％増の7398億円だった。