アルペンスキーのW杯女子回転に出場した安藤麻＝16日、フランス・クーシュベル（AP＝共同）アルペンスキーのワールドカップ（W杯）は16日、フランスのクーシュベルで女子回転第4戦が行われ、安藤麻（日清医療食品）が合計1分46秒70で16位に入り、今季の回転で4戦連続の30位以内となった。前田知沙樹（村瀬組）は1回目37位で、30位までによる2回目に進めなかった。ミカエラ・シフリン（米国）が1分42秒50で勝った。今季の回転全