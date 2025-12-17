日本女子プロゴルフ協会（ＪＬＰＧＡ）の年間表彰式「ＪＬＰＧＡアワード２０２５」が１７日、都内で開催され、女子トップゴルファーがそれぞれドレスアップして登場した。今季９月の日本女子プロゴルフ選手権でプロ９年目で悲願の初優勝を、メジャータイトルで飾った金澤志奈（３０）＝クレスコ＝はワンショルダーの黒のワンピースドレスで魅了。ＳＮＳでも大反響となり、「ゴルフ界屈指の美人」、「眩しすぎる」、「黒のドレ