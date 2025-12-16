「プーマ（PUMA）」が、フィットネスレース「ハイロックス（HYROX）」のために開発した初の専用シューズ「ディヴィエイト ニトロ™ エリート ハイロックス（DEVIATE NITRO™ ELITE HYROX）」を発表した。2月19日からプーマストア 原宿キャットストリート、プーマストア大阪、一部取り扱い店舗、および公式オンラインストアとプーマアプリで販売する。【画像をもっと見る】ハイロックスは、ランニングとファンクショ