元テレビ朝日局員の玉川徹氏が１７日、「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）に出演。自民党と日本維新の会が提出した衆議院議員の議員定数削減法案の成立が見送りになったことについてコメントした。玉川氏は「国会議員の定数を削減する合理的な理由が分からない。日本以外の先進国で、人口あたりでどれぐらい国会議員がいるかを比較してみると、日本はむしろ少ない方なんですよ」と指摘。「それをさらに減らすってど