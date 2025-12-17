東大阪市役所の２２階展望ロビーが１９日、リニューアルオープンする。大阪市内や生駒山方面など眺望を楽しむだけでなく、「子どもから大人まで、それぞれの楽しみ方を見つけてもらえる場」として生まれ変わるという。同市ホームページによると、小さな子どもがのびのびと遊べる芝生エリア、落ち着いた空間で演奏を楽しめるストリートピアノ、日本夜景遺産に認定された地上約１００?の高さから大阪の夜景を一望できるフォトス