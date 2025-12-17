テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１７日、高市早苗首相と日本維新の会の吉村洋文代表が１６日に国会内で会談し、自民、維新両党が国会に共同提出した衆院議員定数削減法案について、来年に結論を得るよう協力することで一致したことを報じた。今国会での成立は断念し、衆院議長の下で選挙制度の在り方を検討する与野党協議会で議論する。コメンテーターを務める元テレビ朝日社員の玉川徹氏は