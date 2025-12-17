新日本プロレスは１７日までに２２日に後楽園ホールで開催する「ＲｏａｄｔｏＴＯＫＹＯＤＯＭＥ」の全対戦カードを発表した。来年１・４東京ドームで引退する棚橋弘至にとって最後の後楽園での試合。１９９９年１０月１０日に同会場での真壁伸也（現・刀義）戦でデビューした聖地でのラストマッチで棚橋はメインイベントで「棚橋弘至ファイナルロード〜継（つなぐ）」として藤田晃生と一騎討ちする。棚橋にとって藤田