全日本選手権19日開幕来年2月のミラノ・コルティナ五輪日本代表選考会を兼ねた全日本選手権（19日開幕=東京・代々木第一体育館）を前に、日本スケート連盟は15日、フィギュアスケートの代表選考対象選手を発表した。フィギュア日本勢のミラノ五輪メダル取りに立ちはだかる米ロの刺客日本のシングルの出場枠は男女とも「3」。男子は鍵山優真（22）、佐藤駿（21）、女子は坂本花織（25）、中井亜美（17）が、日本連盟が定める各