【メジャー2025「データ野球」の内幕 】#2【前回を読む】ブルージェイズの強さの秘密…「コンタクト率」はフライボール革命に次ぐ新たなトレンドかブルワーズのマット・アーノルドGMは、2023年の内野守備シフト禁止というルール改正時に、今後コンタクト率がより重視されることになるという意識を持ち、その重要性をチームに浸透させた。23年以降、ブルワーズが地区3連覇を達成したのはこのことと無関係ではない。アーノルド