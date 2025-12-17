【メジャーリーグ通信】【友成氏コラム】村上宗隆や今井達也が驚くほど上位にランクされるFA市場の深層…今オフの特徴は3点に集約できる最近、日本のメディアで「ESPNが発表したFAランキングで今井が5位の高評価」「村上の契約は275億円になると予想」といった記事を目にするようになった。「FAランキング」は契約規模が大きい順にランク付けしたFA選手の番付のことである。つくるのは米国の主要スポーツメディアや野球関連サ