充実した様子だった。12球団が危惧する侍J組のWBC経由メジャー直訴ラッシュ…セMVP佐藤輝明は1、2年後ともっぱら15日、阪神の佐藤輝明（26）が自身のインスタグラムのストーリーに、自身2年ぶりとなる米国での自主トレの様子を投稿した。場所は、米ロサンゼルス空港から車で40分ほど離れた場所にある「Sierra Canyon（シエラ・キャニオン）高校」のグラウンド。今季、ドジャースでワールドシリーズに出場した現ジャイアンツ