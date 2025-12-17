パク・チャヌク監督の映画『しあわせな選択』が、米アカデミー賞（オスカー）の国際映画賞の予備候補に選ばれた。主題歌賞の予備候補には、Netflixのアニメーション『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』のサウンドトラック『Golden』が含まれた。オスカー賞を主催する米映画芸術科学アカデミー（AMPAS）は16日（現地時間）、第98回授賞式の国際長編映画賞および主題歌賞など、12部門のショートリスト（Shortlist＝予備候補）を