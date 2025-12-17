数字の並びに隠された法則を見抜く「規則性クイズ・初級編」！一見バラバラに見える数字ですが、ある共通ルールに従って並んでいます。問題：77、49、36、18、□□に入る数字は何でしょうか？ヒント：前の数を「掛け算」でひも解いてみましょう。答えを見る↓↓↓↓↓正解：8正解は「8」でした。▼解説この数列は、前の数の10の位と1の位を掛け合わせていくルールとなっています。7×7＝494×9＝363×6＝181×8＝8複数の視点で考え