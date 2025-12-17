俳優の岡田義徳さんは12月15日、自身のInstagramを更新。俳優の佐藤隆太さん、塚本高史さんとの仲良しスリーショットを披露しました。【写真】岡田義徳＆イケメンたちの仲良しショット「あぁー楽しみだぁー」岡田さんは「やっぱ最高よね。家族」とつづり、1枚の写真を投稿。FODオリジナルドラマ『THE3名様Ω』で共演した佐藤さん、塚本さんとのスリーショットです。同作品の20周年のお祝いに集まったようで、花火付きの豪華なデザ