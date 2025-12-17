BTSのV（ヴィ）が、自身のインスタグラムで、親友で俳優パク・ソジュンの誕生日を祝った。ドラマ「梨泰院クラス」主演パク・ソジュンの誕生日だった16日、Vは映像をアップした。韓国メディアのイルガンスポーツは17日「映像は過去に撮影されたものとみられ、Vが暗い照明の下でパク・ソジュンら親友たちと踊っているもの」と報じた。映像では、照明が暗い空間で音楽に合わせて複数人が踊っていた。芸能界の親友たちが、次々とカメラ