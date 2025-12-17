住宅生産団体連合会が実施した「2024年度 戸建注文住宅の顧客実態調査」の結果が報告された。近年の建築費上昇の影響が見て取れるなか、減税や補助金などへの期待も高いことがうかがえる結果だ。詳しく見ていこう。【今週の住活トピック】「2024年度 戸建注文住宅の顧客実態調査」結果を報告／（一社）住宅生産団体連合会建築費や住宅取得費の増加が続き、自己資金や借入金も増加この調査は、三大都市圏と地方都市圏において、2024