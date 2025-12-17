フィリーズがレンジャーズからノンテンダーとなっていたアドリス・ガルシア外野手（32）と1年契約1000万ドル（約15.5億円）で合意し、16日（日本時間17日）に正式発表した。ガルシアは同日にリモート会見に登場。「（フィリーズは）すごいチームだし、（フィラデルフィアは）素晴らしい街。彼らの競い合う姿勢が好きなんだ。ここにくる上で、それが魅力的に感じた」とフィリーズ移籍を決めた理由を語った。16年には巨人にも