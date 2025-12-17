〜 2026年“午年”設立の法人調査 〜2026年の干支は“午（うま）”。全国で午年に設立された法人は、十二支で最も少ない27万1,110社で、全国の法人約380万社の7.0％にとどまる。午年設立の法人で最も古いのは1894（明治27）年で、設立から132年を数える老舗企業だ。貸金業の久保栄産（長崎）、倉庫業のマルハン倉庫（愛知）、製材業の篠田〓野合名篠栗材木会社（福岡）など、15社が今でも頑張っている