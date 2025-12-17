12月16日夜、静岡県富士宮市の国道139号で乗用車が横断歩道を渡っていた女子高校生にぶつかり、女子高校生が軽いけがをしました。乗用車はそのまま走り去ったため、警察はひき逃げ事件として捜査しています。 16日午後8時45分頃、富士宮市阿幸地町の国道139号で、青信号で横断歩道を北に歩いて渡っていた女子高校生に、同じく北進して左折してきた乗用車がぶつかりました。 この事故で女子高校生が右足などを打撲しました。 事