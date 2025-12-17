16日、都内ホテルで「JLPGAアワード2025」が開催された。そこに、今年の海外女子メジャー「AIG女子オープン」（全英）と米女子ツアー「メイバンク選手権」を制した山下美夢有が登壇した。【アワード写真】さすがアイドル菅沼菜々がこだわりドレスで登場受賞したのは、国内外のツアーにおいて特に印象に残る活躍をした者に贈られる『敢闘賞』、世界を舞台に顕著な活躍をして大いに輝いた者に授与される『JLPGA輝き賞』の2冠。「こ