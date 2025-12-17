SBI新生銀行のロゴマーク＝14日、東京都中央区SBIホールディングス（HD）傘下のSBI新生銀行は17日、東京証券取引所の最上位プライム市場に株式を上場した。1株1450円の株式売り出し価格に基づく時価総額は約1兆3千億円。今年最大規模の上場となる見通しだ。2023年にいったん上場を廃止しており、2年ぶりの再上場となる。SBI新生銀は、バブル経済崩壊後に経営破綻した日本長期信用銀行（長銀）として発足。SBIHDが未返済だった