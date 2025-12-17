コスモエネルギーホールディングスの「SAF」(Sustainable Aviation Fuel：持続可能な航空燃料)をテーマにしたテレビCMが、CM総合研究所が主催する「BRAND OF THE YEAR 2025」にて「消費者を動かしたCM展開」を受賞した。「消費者を動かしたCM展開」を受賞したテレビCM「SAFの音」篇○「みんなの空に新エネルギー。」持続可能な航空燃料 SAF同社は2025年4月に賀来賢人さんが出演するテレビCM「SAFの音」篇の放映を開始した。コスモ