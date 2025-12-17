車、ビル、線路、冷蔵庫、フライパンなど、普段の生活になくてはならない「鉄」。そこでこの連載では、鉄の魅力や鉄にまつわる環境問題まで、鉄に関する面白さを初級編、中級編、上級編で紹介していく。日本で鉄がつくられるようになったのはいつ?※画像はイメージ正解は、下にスクロールをしてチェック!正解はこちら!※画像はイメージ9世紀頃、島根県の東部の出雲地方や九州地方で製鉄が始まります。砂鉄と木炭を原料に、「たたら