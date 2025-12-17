中国初のアートトイブランド「POP MART（ポップマート）」は、2025年12月17日から25日まで、「UNBOX JOY」と題したホリデーイベントを東京・渋谷キャストにて開催します。人気のLABUBU（ラブブ）のぬいぐるみの販売もあります。ショップエリアのみ、初日から3日間（17日〜19日）は完全事前抽選制です。3種のホットドリンクのカップに注目会場は、屋外の「ホリデーガーデン」と室内の「ショップエリア」に分かれています。屋外には