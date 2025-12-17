ファミリーレストランジョイフルは、2025年12月16日から31日まで、冷凍食品ブランド「おうちdeジョイフル」人気商品が50％オフになる特別セールをLINEギフト限定で開催しています。クリスマスや年末年始に便利！お歳暮にも「おうちdeジョイフル」は、ジョイフルの味を自宅で気軽に楽しめる冷凍食品です。ハンバーグや総菜セットなど、年末年始に食卓を彩るメニューが勢ぞろい。ここではラインアップを一部紹介します。・ジョイフル