千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。12月14日（日）の同番組では、人気芸人の“不仲説”にきしたかの・高野が激昂する場面があった。©AbemaTV,Inc.今回は、芸人でさえおもしろくできないデリケートな話“柔らかい部分”を、きしたかの・高野正成が「イジっていい話」なのか、「イジってはいけない“柔らかい話”」なのかを判定する企画「高野正成の触ってはいけない柔らかい話」第2弾