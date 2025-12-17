介護を続ける中で、ストレスを感じてしまう、疲れが取れないと悩む方は少なくありません。無理を重ねると、心身の不調や介護うつに発展するおそれもあります。 本記事では介護ストレスについて以下の点を中心に紹介します。 介護ストレスの主な原因と初期症状 ストレスを溜め込むことで起こる問題と注意点 心のケアや発散方法、頼れる支援サービス 介護ストレスについて理解を深め、無理のない介護を続けるための参