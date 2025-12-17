普段当たり前のように食べているものでも、もしかしたら動脈硬化につながる食品があるかもしれません。本記事では、動脈硬化におすすめの栄養素や控えた方がよい栄養素を解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「動脈硬化の予防」が期待できる「食品」はご存知ですか？【医師監修】』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センタ&