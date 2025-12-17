糖尿病は、食べすぎや運動不足などが原因で発症するというのはよく知られていますが、実はタバコやストレスも見過ごせないリスク要因です。喫煙者は糖尿病の発症リスクが高く、強いストレスを抱えている人も発症しやすいことが研究で明らかになっています。今回は、喫煙とストレスが糖尿病に与える影響について、髙橋先生に解説していただきました。 監修医師：髙橋 紘（いんざい糖尿病・甲状腺クリニック） 埼