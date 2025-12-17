17日8時54分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前日清算値比80ポイント高の3万485ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万428.39ポイントに対しては56.61ポイント高。 株探ニュース