17日の外国為替市場のドル円相場は午前9時時点で1ドル＝154円77銭前後と、前日午後5時時点に比べ11銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝181円84銭前後と19銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース