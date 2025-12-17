2025年12月15日、シンガポールメディア・聯合早報は米半導体大手NVIDIA（エヌビディア）が中国市場に戻る上で鍵となる要因について分析した。記事は、米トランプ大統領が8日にNVIDIA H200チップの対中輸出規制の緩和を発表したものの、中国政府の反応は決して「熱烈」ではなかったと紹介。ブルームバーグの報道として、ホワイトハウスの人工知能（AI）担当者であるデビッド・サックス氏がその理由について、中国が米国の戦略を見抜