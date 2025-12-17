元AKB48で女優の篠田麻里子（39）が17日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「撮影終わりにあみとスタジオ近くでお茶」と書き出した篠田。「あっという間の年末だぁ」とコメントして、AKB48の元メンバー・前田亜美との2ショットをアップした。「今年も後わずか早いなぁ〜なんて振り返りながら」と回想。「ちなみにケーキはチョコケーキが好きです皆んなは何派？」とファンへも呼びかけた。ファンから