内閣府が１７日発表した１０月の機械受注統計によると、企業の設備投資の先行きを示す「民間需要」（船舶・電力を除く、季節調整値）は前月比７・０％増の９９２９億円で、２か月連続でプラスとなった。基調判断は「持ち直しの動きがみられる」に上方修正した。