偉大な両親を持つ若手女優が大役に挑戦妻が男を作って逃げた。それ以来、本気で誰かを愛することを求めながらも恐れ、「身体のみの関係」を重ねる、こじらせ40代の小説家・矢添。そんな男の前に不意に現れ、矢添の心にズカズカと踏み込んでくる女子大生−−。12月19日より全国ロードショーとなる話題の映画『星と月は天の穴』は、人間の愛欲を描きつつ、昭和のセリフ回しとトボけた艶笑に満ちた作品だ。主演を務めるのは俳優・綾野